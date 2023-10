Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: partenariat de long terme avec Carnival Corporation information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 16:42









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir signé un accord de partenariat à long terme avec la compagnie de croisière Carnival Corporation pour travailler conjointement sur l'excellence opérationnelle et la performance des navires de la flotte.



L'idée est de mettre en place une planification systématique de la maintenance, une gestion des pièces de rechange critiques et des solutions numériques de pointe pour la surveillance de l'entretien.



Cet accord de 15 ans couvre la maintenance des systèmes de propulsion Azipod XO qui équipent les navires opérant sous plusieurs marques de renom de Carnival Corporation.



Azipod XO propulsion est la solution d'ABB pour les applications en eaux libres à haute puissance, particulièrement adaptée aux navires de croisière.



L'accord simplifiera la gestion des services des unités de propulsion Azipod XO, avec des experts d'ABB disponibles à distance 24/7 pour soutenir l'équipe d'ingénieurs électriques des navires en matière de maintenance, en s'appuyant sur le système de diagnostic à distance de la propulsion Azipod via ABB Ability.







Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +1.54%