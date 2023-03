Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: partenariat avec Pace CCS dans la capture du carbone information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - ABB annonce la signature d'un accord de partenariat avec Pace CCS, spécialiste mondial des solutions d'ingénierie, afin de fournir une solution réduisant le coût du captage et du stockage du carbone (CSC) dans les opérations industrielles nouvelles et existantes.



En effet, la réduction du coût des investissements et des opérations de réduction des risques sera essentielle pour permettre au marché commercial du CSC de se développer, estime ABB.



Dans ce cadre, les deux sociétés comptent mettre à profit leurs expertises respectives pour faciliter la mise en place d'infrastructures CSC par les industriels en réduisant les CAPEX et les investissements opérationnels nécessaires pour entrer sur ce marché.



Les partenaires comptent aussi s'appuyer sur la technologie de jumeau numérique, qui fournit une réplique virtuelle d'un processus ou d'une installation physique réelle. Cette technologie permet de simuler l'étape de conception et de garantir que la conception est adaptée à l'objectif.







