ABB: partenariat avec AAA Locatour / Europcar Bretagne information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 12:51

(CercleFinance.com) - ABB E-mobility annonce un partenariat avec AAA Locatour / Europcar Bretagne, basé à Brest.



AAA Locatour / Europcar Bretagne est engagé dans la transition énergétique et souhaite réduire le niveau des émissions de carbone de ses clients en équipant 10% de sa flotte en véhicules 100% électriques et ainsi prendre part à l'essor d'une nouvelle mobilité, plus propre et plus durable.



Des chargeurs ABB équipent désormais non seulement le siège d'AAA Locatour / Europcar Bretagne mais également la majorité des agences répartis sur la région Bretagne.



Ce sont en tout 26 bornes allant de 22kW au 120kW qui ont été installées et mises à la disposition des gestionnaires de flottes mais aussi des collaborateurs et des utilisateurs publics.