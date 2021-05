Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : partenaire du 'Millennium Technology Prize' Cercle Finance • 10/05/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec le 'Millennium Technology Prize', un prix mondial de technologie dont l'objectif est de souligner le rôle crucial de la science, de l'innovation et de la technologie. Tous les deux ans depuis 2004, le million d'euros du Millennium Technology Prize récompense des innovations technologiques révolutionnaires qui profitent à des millions de personnes dans le monde. 'ABB a le même objectif que le Millennium Technology Prize. Nous voulons tous deux repousser les limites de la technologie et partager la confiance qu'avec la science, l'innovation et la technologie, nous pouvons nous attaquer aux problèmes qui nous attendent et créer un avenir plus prospère et durable ', a déclaré Björn Rosengren, directeur général d'ABB.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.75%