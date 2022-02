Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ABB: partenaire de PACCAR en Amérique du Nord et en Europe information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 14:55

(CercleFinance.com) - ABB annonce s'associer à PACCAR, spécialiste mondial de la conception et de la fabrication de camions haut de gamme, afin de fournir aux concessionnaires PACCAR et à leurs clients une gamme de solutions de recharge avancées en Amérique du Nord et en Europe.



'Ce partenariat stratégique et durable accélérera l'expansion et l'adoption de flotte de véhicules électriques ainsi que la réduction des émissions de carbone dans le secteur des transports ', explique en substance Frank Muehlon, président de la division E-mobilité d'ABB.



Ces véhicules électriques innovants seront équipés de batteries suffisamment puissantes pour les modèles de camions Peterbilt, Kenworth, DAF CF Electric et LF Electric qui nécessitent une charge rapide à la demande pour les courtes durées d'immobilisation des itinéraires de leur flotte.