ABB: partenaire de Gascogne Papier pour une machine à papier

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir été sélectionné comme partenaire dans le cadre du projet d'installation de la plus grande machine à papier glacé (MG) non couché au monde à l'usine de production de pâte et papier kraft de Gascogne Papier, à Mimizan, en France.



Remplaçant trois machines plus anciennes, l'installation sera entièrement intégrée et standardisée à l'aide du système de contrôle distribué (DCS) ABB Ability System 800xA et du système de contrôle qualité (QCS) d'ABB pour les pâtes et papiers, les entraînements et les moteurs.



L'ensemble de la fourniture comprend aussi des variateurs multiples ACS880 et les moteurs SynRM IE5 économes en énergie d'ABB.



'Ce package aidera Gascogne Papier à économiser sur les coûts énergétiques tout en réduisant les déchets et en produisant davantage de papier conforme aux spécifications', assure ABB.



Les technologies d'ABB seront utilisées sur la nouvelle machine à papier dotée d'une laize de 6,8 mètres et d'une vitesse de conception de 1300 mètres par minute. Elle sera capable de produire 125000 tonnes par an de papier de grammage compris entre 25 et 120 grammes par mètre carré, établissant ainsi une nouvelle référence industrielle pour les papiers MG non couchés.





