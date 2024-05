Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: ouvre une usine de boîtiers électriques en Belgique information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - ABB annonce l'ouverture d'une nouvelle usine à Evergem (Belgique), dont la valeur est estimée à quelque 20 millions d'euros.



Cette usine produira des boîtiers de distribution d'énergie qui serviront de boîtiers de protection pour les composants de distribution électrique tels que les disjoncteurs, les fusibles, interrupteurs, compteurs...



Ce site vise à répondre à la demande croissante de solutions d'électrification sûres, intelligentes et durables en Europe, souligne ABB.



La société précise que la taille du marché mondial des boîtiers électriques devrait passer de 7,42 milliards de dollars en 2024 à 13,15 milliards de dollars d'ici 2032 en raison de la demande croissante de nouveaux bâtiments, de la modernisation des bâtiments existants avec des systèmes électriques plus efficaces et plus fiables et des progrès dans la distribution électrique.





