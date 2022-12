ABB: ouvre une méga-usine robotique de pointe à Shanghai information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 09:45

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, ABB a officiellement ouvert son usine de robotique ultramoderne, entièrement automatisée et flexible à Kangqiao, Shanghai, Chine.



Cette installation de production et de recherche de 67 000 m² représente un investissement de 150 millions de dollars de la part d'ABB et déploiera les technologies numériques et d'automatisation de l'entreprise pour fabriquer des robots de la prochaine génération.



' Cette ouverture est une étape importante pour aider nos clients à se développer durablement, à faire face aux pénuries de main-d'oeuvre et à créer des emplois à forte valeur ajoutée ', déclare Sami Atiya, président d'ABB Robotics and Discrete Automation.



' Cette installation de fabrication et de R&D donne vie à notre vision de l'usine du futur - où l'automatisation flexible rend la production et l'intra-logistique plus résilientes, plus rapides et plus efficaces ', souligne Marc Segura, président d'ABB Robotics.



ABB prévoit que le marché mondial des robots passera de 80 milliards de dollars aujourd'hui à 130 milliards de dollars en 2025, tandis que la Chine, le plus grand marché de la robotique au monde, représentera 51 % des installations mondiales de robots en 2021, dépassant la barre du million d'unités de robots opérationnels en 2021.