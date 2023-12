Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: ouvre un centre de support de flotte à Stockholm information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 14:24









(CercleFinance.com) - ABB annonce l'ouverture des portes du premier centre de support de flotte Oversea, dans le cadre de sa collaboration avec la compagnie maritime Wallenius Marine.



Ce partenariat vise à permettre aux compagnies maritimes d'améliorer leurs performances environnementales, techniques et de voyage.



Développé en tant que service, ce centre de support numérique et de support de flotte fournira des recommandations pour aider les navires, de tous types et toutes tailles, à réaliser des améliorations leurs performances environnementales, aussi bien en matière de consommation de carburant que d'émissions polluantes.



Situé à Stockholm, en Suède, l'Oversea Fleet Support Center permet aux gestionnaires de navires, à l'équipage à bord et aux experts du centre d'utiliser une même plateforme et les mêmes données pour travailler conjointement à la résolution de problèmes et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.05%