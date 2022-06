ABB: ouvre un centre de production de chargeurs en Italie information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 14:39

(CercleFinance.com) - ABB E-mobility annonce l'ouverture d'un Centre d'excellence consacré à l'E-mobilité, à Valdarno (Italie), un lieu qui deviendra le plus grand site de production de chargeurs rapides en courant continu (CC) de l'entreprise.



Cette nouvelle usine de 16 000 m2 est le fruit d'un investissement de 30 millions de dollars d'ABB E-Mobility et permettra la création de plus de 10 000 chargeurs supplémentaires par an.



La gamme complète de solutions de recharge CC d'ABB sera produite sur place, illustrant ainsi l'engagement d'ABB E-mobility à construire un avenir sans émission avec des solutions de recharge intelligentes et fiables pour les véhicules électriques.



Ayant déjà vendu plus de 680 000 chargeurs de véhicules électriques sur plus de 85 marchés.



'L'ouverture de notre nouvelle usine de Valdarno démontre l'engagement d'ABB E-mobility à construire un avenir zéro émission. Outre l'augmentation de la capacité de production, l'investissement réalisé à Valdarno contribue à développer notre activité de R&D innovante, nous permettant de continuer à consolider notre réputation de leader mondial des solutions de recharge de véhicules électriques, en fournissant des solutions d'e-mobilité à l'épreuve du temps pour les véhicules d'aujourd'hui et demain', conclut Frank Mühlon, directeur général d'ABB E-mobility.