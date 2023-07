Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: ouvre un centre de formation à Singapour information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 11:46









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé investir un million de dollars pour ouvrir un centre de formation à ses solutions numériques à Singapour, le premier du genre en Asie-Pacifique.



Le nouveau centre de formation visera à améliorer la résilience énergétique dans toute l'Asie-Pacifique en formant des talents à la mise en oeuvre et à l'exploitation de solutions numériques pour les systèmes électriques.



Les visiteurs du centre découvriront des solutions numériques évolutives qui permettent de surveiller en temps réel la consommation d'énergie pour optimiser la consommation d'énergie et atteindre les objectifs de durabilité.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.39%