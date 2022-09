Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ABB: optimise sa fabrication de batteries information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 17:06

(CercleFinance.com) - ABB a dévoilé sa nouvelle méthodologie d'optimisation des usines de fabrication de batteries à l'occasion du Battery Show, en Amérique du Nord, et a présenté la manière dont les nouveaux sites de fabrication de batteries peuvent accélérer les opérations mondiales.



Les principaux constructeurs automobiles ayant engagé plus de 500 milliards de dollars dans la production de véhicules électriques, la demande de batteries lithium-ion a connu une forte croissance. Les fabricants de batteries s'efforcent de suivre le rythme tout en veillant à ce que leur production reste rentable, efficace et sûre, sans sacrifier la qualité.



La méthodologie d'ABB combine la technologie d'électrification, d'instrumentation, de contrôle et de numérique (EICD), l'approche d'exécution de projet ABB Ability Adaptive Execution et le soutien opérationnel pour proposer une offre agile qui permet aux nouvelles usines d'atteindre le délai de commercialisation le plus rapide.



' Notre approche vise à soutenir les augmentations de production dans les usines de gigawatts du monde entier afin de réduire le goulot d'étranglement dans ce secteur à croissance rapide ', a déclaré Staffan Sodergard, responsable mondial de la ligne de produits pour la fabrication de batteries chez ABB.