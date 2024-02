Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: obtient la note 'A' du Carbon Disclosure Project information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir été reconnu pour son leadership et sa transparence en matière de changement climatique par le Carbon Disclosure Project (CDP), une organisation à but non lucratif mondiale.



Sur la base des données fournies dans le questionnaire 2023 du CDP sur le changement climatique, ABB fait partie du petit nombre d'entreprises qui ont obtenu la note ' A ', sur plus de 21000 entreprises notées.



'L'inclusion dans la liste A du CDP est une reconnaissance importante de notre approche en matière de développement durable et de notre engagement à fixer des objectifs de développement durable ambitieux et significatifs', a commenté Anke Hampel, responsable du développement durable chez ABB.



L'entreprise a soumis ses nouveaux objectifs au SBTi dont la validation est attendue en 2024. Il s'agit notamment d'objectifs de scope 1 et 2 alignés sur 1,5°C, visant une réduction des émissions de CO2e de 80 % d'ici 2030 et de 100 % d'ici 2050 par rapport à une référence de 2019.



En outre, l'entreprise a fixé de nouveaux objectifs d'émissions de CO2 Scope 3 visant une réduction de 25 % d'ici 2030 et de 90 % d'ici 2050 par rapport à une référence de 2022.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.54%