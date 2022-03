Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ABB: nouvelle responsable communication & durabilité information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 14:53

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui la nomination de Karin Lepasoon en tant que Chief Communications & Sustainability Officer et membre du Comité Exécutif.



Karin Lepasoon prendra ses fonctions au plus tard le 1er octobre 2022 et succédera à Theodor Swedjemark qui a décidé de quitter l'entreprise mais conservera ses fonctions jusque-là.



De nationalité suédoise, Karin Lepasoon, née il y a 53 ans, travaillait jusqu'à présent comme vice-présidente chargée de la communication chez Vattenfall.



Précédemment, elle a aussi exercé chez SEB (comme responsable du marketing mondial et des communications), chez Nordic Capital (directrice du développement durable, des communications et des ressources humaines) ou encore chez Skanska (responsable de la stratégie et cheffe de cabinet).