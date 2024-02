Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: nouvelle conception de moteur à refroidissement liquide information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - ABB a réalisé une autre première mondiale pour sa série IE5 SynRM (moteurs à réluctance synchrone) avec le lancement d'une nouvelle version qui combine 'les avantages d'une efficacité énergétique ultra-premium avec un refroidissement liquide très efficace'.



Selon le constructeur, cette conception établit une nouvelle référence en matière de puissance de sortie élevée et de fiabilité dans un format compact.



Les clients peuvent utiliser les moteurs refroidis par liquide IE5 SynRM pour économiser les coûts énergétiques et réduire les émissions dans les nouveaux projets ou pour remplacer des moteurs moins efficaces.



'Ils conviennent parfaitement à un large éventail d'industries, notamment la propulsion marine, la production de caoutchouc et de plastique, ainsi que l'alimentation et les boissons', assure ABB.





