ABB: nouvelle acquisition dans l'automatisation par l'IA

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé jeudi avoir pris une participation majoritaire au sein du concepteur de logiciels pour la R&D Meshmind afin de renforcer ses capacités dans l'IA, l'Internet des objets (IoT) pour l'industrie et l'automatisation des machines.



Basé à Sarajevo (Bosnie), Meshmind emploie une cinquantaine de collaborateurs spécialisés dans les technologies d'apprentissage automatique, d'ingénierie alimentée par l'IA et de développement d'applications robotiques.



Ses bureaux serviront désormais de 'hub' (plateforme) pour les activités de logiciels et d'IA de la filiale B&R d'ABB, qui se focalise sur l'automatisation des usines.



Les termes financiers de l'opération, qui devrait être bouclée d'ici à la fin du premier trimestre, n'ont pas été divulgués.



ABB souligne que cette transaction fait suite au récent rachat de Sevensense, un spécialiste des systèmes de vision 3D basés sur l'IA et destinés aux robots mobiles autonomes (AMR).





