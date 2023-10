Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: nouveaux équipements pour Hasçelik en Turquie information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 16:24









(CercleFinance.com) - ABB s'est associé à Tenova, l'un des principaux développeurs et fournisseurs de solutions durables pour la transition verte de l'industrie métallurgique, pour installer et mettre en service des équipements dans un nouveau complexe industriel de Hasçelik à Osmaneli (Bilecik, Turquie).



Hasçelik est l'un des principaux fabricants d'aciers spéciaux de Turquie, avec un total de cinq usines de fabrication et d'autres sites dans le monde.



' L'unité sélectionnée par Hasçelik sera la première EAF chargée en continu en Turquie et permettra au sidérurgiste de tirer parti de la flexibilité inhérente de l'EAF Consteel pour faire face à la baisse de la disponibilité et de la qualité ' indique le groupe.



' À la lumière de la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie ainsi que de l'importance accrue accordée à la durabilité, l'efficacité des processus est plus importante que jamais ', a déclaré Zaeim Mehraban, directeur des ventes mondiales, produits métallurgiques chez ABB.





