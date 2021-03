Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : nouveau programme de rachats d'actions Cercle Finance • 26/03/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - ABB annonce que son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 4,3 milliards de dollars, conformément à son intention de reverser aux actionnaires 7,8 milliards provenant de la cession de Power Grids. Le programme devrait être lancé en avril 2021 et durer jusqu'à l'assemblée générale annuelle 2022. ABB a l'intention de demander aux actionnaires d'approuver l'annulation des actions rachetées lors de cette assemblée. En outre, il a l'intention de racheter jusqu'à 35 millions d'actions jusqu'à l'assemblée générale de 2022, principalement pour les utiliser dans le cadre de ses plans d'actionnariat salarié. Il détient actuellement environ 163 millions d'actions propres.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks 0.00%