ABB: nouveau programme de rachat d'actions jusqu'à 1 Md$

(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement, à compter du 1er avril, d'un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars.



Sur la base du cours actuel de l'action ABB, cela représente un maximum d'environ 21,3 millions d'actions.



ABB précise que ce nouveau programme est conforme à ses principes d'allocation du capital visant à maintenir une solide notation Investment Grade.



Depuis juillet 2020, ABB a racheté environ 308 millions d'actions à des fins de réduction de capital pour un montant total d'environ 9,4 milliards de dollars.



ABB possède actuellement environ 30 millions d'actions propres.







Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.10%