ABB: nouveau capteur industriel de température non-invasif

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir lancé une version améliorée de son capteur de température non-invasif NINVA TSP341-N, désormais certifié SIL2.



Cette solution est présentée comme étant 'le capteur de température non-invasif le plus sûr du marché pour les industries chimique, pétrolière et gazière'.



Ce capteur simplifie la mesure de la température en utilisant la température de surface de la tuyauterie, évitant les risques et les coûts associés aux méthodes invasives traditionnelles.



'Le nouveau NINVA offre une configuration de montage à distance, une meilleure résistance aux vibrations, des options pour des applications à haute température (jusqu'à 550°C), et une maintenance facilitée', assure ABB.



Il permet notamment de mesurer la température sans arrêter le procédé ni percer la tuyauterie, répondant aux besoins croissants de mesures non-invasives dans l'industrie.





