ABB: nomme de nouveaux patrons de secteur d'activité

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé la nomination de Giampiero Frisio au poste de président du secteur d'activité Electrification et de Brandon Spencer au poste de nouveau président du secteur d'activité Motion. Tous deux prendront leurs nouvelles fonctions et rejoindront le comité exécutif d'ABB le 1er août 2024.



Giampiero Frisio, président de la division Smart Power (secteur d'activité Electrification) depuis 2018, succédera à Morten Wierod qui, comme annoncé précédemment, deviendra le nouveau DG d'ABB à compter du 1er août 2024.



Björn Rosengren, DG d'ABB, a déclaré : ' Giampiero et Brandon sont tous deux des leaders éprouvés avec de solides antécédents, générant une croissance rentable dans deux de nos plus grandes divisions. Je suis convaincu qu'ils s'appuieront sur les solides performances réalisées dans le domaine de l'électrification et du mouvement au cours des dernières années.



Morten Wierod, DG d'ABB a ajouté : ' Je suis ravi de travailler avec Giampiero et Brandon également dans leurs nouveaux rôles lorsque je prendrai la direction d'ABB plus tard cette année. Avec eux, nous continuerons à avoir un comité exécutif solide qui stimulera les performances financières et de durabilité d'ABB.





