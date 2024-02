Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: nomination d'un nouveau CEO pour début août information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - ABB indique que son conseil d'administration a nommé Morten Wierod au poste de CEO. Il prendra ses fonctions le 1er août et succédera à Björn Rosengren, qui quittera le poste à compter du 31 juillet et prendra sa retraite le 31 décembre.



Le groupe d'ingénierie helvético-suédois précise qu'à partir du 1er août et jusqu'à la fin de l'année, Björn Rosengren conseillera Morten Wierod et le comité exécutif afin d'assurer une transition sans heurts.



De nationalité norvégienne, Morten Wierod a rejoint ABB en 1998 et est membre du comité exécutif depuis 2019. Un processus de recherche pour son poste actuel de président du secteur d'activité électrification sera lancé prochainement.





