ABB: niveaux d'utilisation record pour la solution Empower information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 10:25

(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que sa plateforme Empower eBusiness a enregistré des niveaux d'utilisation record au cours des 12 derniers mois avec un nombre d'utilisateurs uniques en hausse de 10% et une valeur moyenne des commandes en hausse de de 90%.



ABB Empower est une solution numérique entièrement intégrée, de la configuration des produits à la génération de devis sans oublier la confirmation de la disponibilité des produits, la commande et le suivi.



'Nous continuons d'investir dans Empower pour offrir aux professionnels de l'énergie l'outil numérique le plus simple et le plus puissant possible. Empower rend non seulement l'ensemble du processus simple et transparent pour les clients, mais il permet également à ABB d'optimiser son approvisionnement et ses opérations, ce qui nous permet d'améliorer continuellement la livraison', a commenté Rajat Bhattacharya, responsable du commerce numérique chez ABB.