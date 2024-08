Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: modernise les installations de SDI Heartland information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - ABB annonce accompagner la division Heartland de Steel Dynamics (SDI Heartland, soit un distributeur d'acier de l'Indiana, USA ) dans la modernisation des équipements vieillissants d'une sous-station électrique en remplaçant les relais de protection et les commandes par la série Relion 615 d'ABB.



Cette solution offre 'une protection, un contrôle et une surveillance améliorés, y compris une protection contre les arcs électriques', souligne ABB.



Après une première phase réussie, SDI Heartland a décidé de remplacer tous ses anciens relais.



ABB indique que cette modernisation est 'essentielle pour assurer une alimentation électrique fiable', alors que SDI Heartland se développe en ajoutant de nouvelles lignes de galvanisation et de peinture - pour lesquelles ABB a également été sélectionné.





