ABB : mise à niveau de 76 locomotives de Deutsche Bahn

(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui avoir remporté une importante commande de la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn pour la mise à niveau de sa première série phare de trains à grande vitesse InterCity Express (ICE 1). Le contrat fait partie d'un programme de rénovation et comprend la mise à niveau de 76 locomotives à grande vitesse. Il s'agira de remplacer l'électronique de puissance des années 90 par une technologie de traction de pointe. 'Les convertisseurs de traction ABB ont déjà été déployés avec succès dans un premier lot de 40 locomotives à grande vitesse ICE 1 modernisées en 2010. Ce remplacement a permis d'importantes économies d'énergie et des réductions de coûts d'exploitation plus élevées que prévu', a réagi le Dr Philipp Nagl, directeur exécutif de la production DB Fernverkehr chez Deutsche Bahn.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.63%