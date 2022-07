Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: Microsoft rejoint l'initiative bas-carbone information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 10:35









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui que Microsoft avait rejoint son mouvement pour l'efficacité énergétique, une initiative multipartite visant à sensibiliser et à inciter à l'action pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone afin de lutter contre le changement climatique.

'Microsoft représente l'un des plus grands partenaires commerciaux à se joindre à l'initiative à ce jour', indique ABB.



' Microsoft s'est engagé à devenir négatif en carbone d'ici 2030 et à s'alimenter à 100 % via de l'électricité renouvelable d'ici 2025,' rappelle Elisabeth Brinton, vice-présidente du développement durable chez Microsoft.



La stratégie globale de durabilité d'ABB prévoit pour sa part d'atteindre la neutralité carbone d'ici la fin de la décennie.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.20%