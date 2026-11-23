Le groupe technologique helvético-suédois ABB a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir le fabricant allemand Ziehl-Abegg, spécialiste des ventilateurs à commutation électronique (EC) à haute efficacité énergétique, des moteurs électriques intégrés et des technologies de contrôle. L'opération se réalise sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,65 milliards de dollars.

Avec un chiffre d'affaires attendu à environ 1,4 milliard de dollars en 2026 et une marge d'EBITA opérationnel à un chiffre (milieu de fourchette), Ziehl-Abegg est valorisé à 1,9 fois ses ventes et 18,6 fois son EBITDA prévisionnel pour 2026. ABB prévoit toutefois de ramener ce multiple d'EBITDA dans le bas d'une fourchette à deux chiffres à moyen terme grâce aux synergies opérationnelles et commerciales. Le groupe acquéreur anticipe également un alignement de la marge d'EBITA opérationnel de sa cible sur la moyenne de sa division Motion dans les trois ans suivant la clôture, ainsi qu'un retour sur capitaux investis nettement supérieur à son coût moyen pondéré du capital.

ABB intègre les 6 300 collaborateurs de cette entreprise familiale fondée en 1910 et complète ainsi son portefeuille de moteurs et d'entraînements. L'opération lui permet de proposer une offre intégrée sur les marchés en croissance du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC/HVAC), du refroidissement industriel et de la gestion thermique. Ce secteur est notamment porté par l'essor des investissements dans les centres de données et les exigences d'efficacité énergétique - un ventilateur représentant environ 80% de la consommation électrique d'un système de refroidissement sur sa durée de vie. Ziehl-Abegg apporte par ailleurs sa technologie propriétaire d'aimants en ferrite, ce qui réduit la dépendance aux terres rares.