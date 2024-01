Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: les ventes d'analyseurs d'eau ont explosé en 2023 information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - ABB annonce ce matin que ses ventes d'analyseurs 'Aztec 600' de qualité d'eau ont augmenté de 50 % au Royaume-Uni en 2023 par rapport à l'année précédente.



'L'évolution des conditions météorologiques et la nécessité de se conformer aux réglementations ont été des facteurs clés', assure ABB.



La société rappelle d'ailleurs la nécessité d'une gestion plus durable des approvisionnements en eau du Royaume-Uni : ' Ces dernières années, nous avons été témoins de conditions météorologiques extrêmes, humides et sèches, affectant à la fois la quantité et la qualité de l'eau', abonde Jon Penn de ABB Measurement & Analytics.



'Avec des options disponibles pour mesurer l'ammoniac, le fer, l'aluminium, le manganèse, la couleur, le phosphate, etc., les analyseurs permettent aux services des eaux du monde entier de préserver la qualité de l'eau et de garantir le respect des réglementations', souligne ABB.





