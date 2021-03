Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : les solutions automatisées adoptées par Nestlé Cercle Finance • 24/03/2021 à 12:27









(CercleFinance.com) - ABB annonce que sa nouvelle solution de robot de palettisation a permis d'améliorer de 53% la productivité du chargement de palettes au sein des de fabrication de chocolat de Nestlé, au Brésil. La nouvelle cellule de palettisation robotique compacte d'ABB, co-développée avec Nestlé, inclut un robot ABB IRB 660 qui déplace les boîtes de l'extrémité de la ligne de production à la palette, en les empilant avec précision, tandis que la technologie SafeMove assure 'une collaboration intermittente sûre entre le robot et les travailleurs'. SafeMove permet en effet de limiter la vitesse, le mouvement et la position d'un robot lorsque l'approche d'un humain est détectée, permettant aux grands robots industriels aux côtés des personnes, sans clôtures, interrupteurs de sécurité, portes ou serrures, précise ABB. Dans l'usine Nestlé de Caçapava, l'utilisation de SafeMove au lieu de clôtures a permis de réduire de 30 à 40% l'encombrement par rapport aux cellules ABB précédentes du site Nestlé. La nouvelle installation a connu un tel succès qu'elle va être adoptée dans trois autres usines Nestlé au Brésil, avec 13 cellules de palettisation déjà en service et d'autres installations et mise en service en cours, annonce ABB. Les détails financiers du contrat n'ont pas été divulgués.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.44%