Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: les inquiétudes manifestées aux USA prises au sérieux information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - ABB a assuré vendredi que ses activités étaient en conformité avec la réglementation américaine, après la réception hier d'un courrier accusateur de la part d'une commission parlementaire de Washington.



Dans un bref communiqué, le groupe d'ingénierie suisse dit prendre le dossier au sérieux et examiner le contenu de la lettre avec l'intention de fournir une réponse appropriée.



Dans ce courrier, quatre parlementaires Républicains chargés d'enquêter sur la sécurité du secteur maritime aux Etats-Unis, et plus particulièrement sur sa vulnérabilité vis-à-vis de la Chine, demandent aux dirigeants de la société helvétique de venir témoigner dans le cadre de leurs travaux.



Ils expliquent notamment s'inquiéter des relations existant entre ABB et ZPMC, une compagnie publique chinoise spécialisée dans la fabrication de grues et d'équipements portuaires, à laquelle le groupe fournit des logiciels.



Rappelant qu'il a répondu aux requêtes des commissions depuis l'été 2023, ABB explique qu'il fournit des logiciels et du matériel électrique et d'automatisation pour les grues portuaires utilisées dans le monde entier, y compris aux Etats-Unis.



Le groupe ajoute que sa technologie logicielle est indépendante des constructeurs de grues, y compris des entreprises chinoises, et que les ports américains qui acquièrent ces grues les achètent à des entreprises chinoises ou autres, mais pas à ABB.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -3.52%