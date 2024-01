Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: les autorités US s'inquiètent des liens avec la Chine information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 11:46









(CercleFinance.com) - L'action ABB trébuche en Bourse de Zurich ce vendredi alors que les liens du groupe suisse d'ingénierie avec les sociétés publiques chinoises sont examinées de près par les autorités américaines.



Quatre parlementaires de Washington - chargés d'enquêter sur la sécurité du secteur maritime aux Etats-Unis, et plus particulièrement sur sa vulnérabilité vis-à-vis de la Chine - ont demandé dans un courrier officiel à des dirigeants de la société de venir témoigner dans le cadre de leurs travaux.



Les responsables politiques disent s'inquiéter des relations existant entre ABB et ZPMC, une compagnie publique chinoise spécialisée dans la fabrication de grues et d'équipements portuaires à laquelle le groupe helvétique fournit des logiciels.



Dans leur lettre, les représentants estiment qu'il est 'vital' qu'ABB s'explique sur ses relations avec des entreprises publiques chinoises afin de déterminer si le groupe est digne de confiance afin de continuer à travailler avec des agences gouvernementales américaines, tout en s'engageant au même moment avec des entités détenues, contrôlées ou soutenues par le Parti communique chinois.



Si ABB n'a pas officiellement réagi à ces informations, les analystes assurent que le groupe prend le dossier très au sérieux.



'Si la taille des activités d'ABB vis-à-vis des équipements fabriqués en Chine et installés aux USA ne représentent qu'une petite partie du chiffre d'affaires (inférieure à 1%), nous estimons qu'il existe un faible risque pour qu'un différend prolongé affecte l'ensemble des activités américaines d'ABB, tout simplement pour la raison qu'elles seraient soumises à un examen approfondi de la part des autorités', réagissent ainsi les équipes de RBC.





