ABB: les actionnaires approuvent la scission d'Accelleron

(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'ABB ont approuvé la proposition de scission de sa division de turbocompression Accelleron lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'ABB qui s'est tenue aujourd'hui à Zurich.



ABB distribuera à ses actionnaires, au prorata, à titre de dividende en nature, l'action Accelleron pour 20 actions ABB détenues.



Accelleron contribue à fournir une énergie durable, efficace et fiable aux secteurs de la marine, de l'énergie, du rail et des véhicules hors route. Accelleron dispose d'une base installée d'environ 180 000 turbocompresseurs et d'un réseau de plus de 100 stations-service dans 50 pays du monde entier.





