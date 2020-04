Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : le titre résiste bien après une analyse négative Cercle Finance • 29/04/2020 à 16:37









(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien malgré la baisse de recommandation de Liberum. Dans l'attente de la revue stratégique du groupe d'ingénierie prévue en juin, Liberum dégrade en effet son conseil sur ABB de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 30 à 20 francs suisses, dans le sillage d'estimations de BPA 2021 réduites d'un tiers. 'L'incertitude sur les estimations 2020 sont encore assombries par la cession des réseaux par ABB', juge le broker, qui pointe toutefois une liquidité solide, avec un afflux de cash net attendu de plus de 7,6 milliards de dollars de cette opération à fin du deuxième trimestre.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange +0.27%