Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: le titre recule, RBC le juge bien valorisé information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - L'action du groupe d'ingénierie suisse ABB s'inscrit en baisse lundi à la Bourse de Zurich, pénalisée par un abaissement de recommandation de RBC.



Les analystes de la banque canadienne ont dégradé leur conseil à 'performance en ligne' contre 'surperformance' auparavant, avec un objectif de cours maintenu à 38 francs suisses.



Dans une note de recherche, RBC indique que les perspectives pour 2024 que la société dévoilera le 1er février prochain ne devraient avoir rien de séduisant.



Bien que la croissance de ses résultats devrait se situer en-deçà de celles de Siemens et de Schneider, le titre ABB a surperformé le secteur de 22% depuis début 2022, ce qui conduit RBC à considérer le titre comme justement valorisé à ses niveaux actuels.



Peu avant 12h00, le titre perdait 0,3%, alors que le SMI cédait au même moment 0,1%.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.41%