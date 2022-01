Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: le titre bénéficie d'un relèvement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 15:48









(CercleFinance.com) - Avec un gain de presque 2%, l'action ABB signe mercredi la deuxième plus forte hausse de l'indice SMI de la Bourse de Zurich, portée par un relèvement d'opinion des analystes de RBC.



Dans une note diffusée dans la matinée, le courtier canadien dit désormais afficher un avis 'surpondérer' sur le titre du groupe d'ingénierie suisse, contre 'performance en ligne avec le secteur' jusqu'ici.



Son nouvel objectif de cours de 41 francs suisses, contre 30 francs suisses précédemment, fait apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 20%.



'Avec seulement deux cessions d'activités restant à finaliser, ABB va boucler sa réorganisation cette année', rappelle le broker dans son étude.



S'il admet qu'il se montrait sceptique concernant la méthode très scandinave utilisée par le directeur général Bjorn Rosengren, RBC reconnaît que son approche a été la bonne.



'Nous considérons ce groupe ABB aminci en très bonne position pour capter la valeur sur les marchés de l'électrification des transports et de l'automatisation de l'industrie', explique-t-il.



Et s'il s'attend à ce que la publication de 4ème trimestre ne soit guère brillante, le courtier souligne qu'il pourrait s'agir d'une bonne opportunité d'achat.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +1.79%