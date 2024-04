Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: le système QCS adopté par Sipat au Maroc information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que son système de contrôle qualité (QCS) pour les pâtes et papiers a été intégré à l'usine de papier tissu haut de gamme de la Société Industrielle Des Papiers Tissues (Sipat S.A.) au Maroc.



L'ensemble de technologies améliorera les performances de l'usine, augmentera l'efficacité et garantira la fiabilité à long terme de deux machines modernes.



Détenue et exploitée par des générations de la famille El Kendouci, Sipat S.A. est connue pour ses mouchoirs en papier de haute qualité et produit du papier toilette, des serviettes et des torchons de cuisine.





