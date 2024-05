Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: le site de Porvoo (Finlande) devient plus vertueux information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir qu'en 2023, son site de fabrication de Porvoo, en Finlande, a réduit de 50 % ses déchets plastiques mélangés et amélioré son taux de recyclage de près de 20 % en adoptant 'des processus innovants' pour réutiliser les déchets.



'Cette initiative contribue à préserver les ressources et à aider les clients à respecter leurs engagements en matière de durabilité, en économisant en 2024 un poids moyen en polypropylène équivalent à celui de 16 aulnes', indique ABB.



Par ailleurs, à Porvoo, les déchets plastiques secondaires sont transformés en produits pétroliers via un processus de pyrolyse réalisé par WasteWise Group, souligne la firme.





