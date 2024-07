Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: le projet solaire Al Dharfra entre à pleine capacité information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 12:43









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que le projet solaire Al Dhafra PV2 à Abu Dhabi -qui utilise des solutions d'automatisation d'ABB- exporte désormais 100 % de sa capacité sur le réseau.



Cette centrale de 2 GW, couvrant 20 km², produit assez d'électricité pour 200 000 foyers par an et réduit les émissions de CO2 d'Abu Dhabi de 2,4 millions de tonnes métriques par an.



ABB a été choisi par CMEC (China Machinery Engineering Corporation, soit une entreprise chinoise spécialisée dans les projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction) pour ce projet, le plus grand site photovoltaïque au monde, crucial pour la stratégie énergétique des Émirats visant la neutralité carbone d'ici 2050.



ABB précise que son système ABB Ability Symphony Plus permet d'optimiser l'efficacité et la fiabilité de la centrale.





