ABB : le conseil d'administration bientôt réduit à 10

(CercleFinance.com) - ABB annonce que le nombre de membres de son Conseil d'administration va passer de 11 à 10, Matti Alahuhta ayant décidé de ne candidater à sa réélection lors de la prochaine AG annuelle, prévue le 25 mars. Si aucun nouveau membre ne sera proposé, tous les autres membres actuels (Peter Voser, Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett, David Meline et Satish Pai) se présenteront pour une réélection.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -2.02%