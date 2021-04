Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : lancement du programme de rachats d'actions Cercle Finance • 08/04/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie helvétique ABB annonce qu'il lancera le 9 avril son programme de rachat d'actions de 4,3 milliards de dollars, soit, sur la base du cours actuel de l'action, un maximum d'environ 137 millions d'actions. Ce programme fait partie du plan d'ABB visant à reverser aux actionnaires 7,8 milliards de dollars de trésorerie provenant de la cession de Power Grids et est cohérent avec le programme d'optimisation de la structure du capital du groupe. Il sera exécuté sur une deuxième ligne de négoce du SIX Swiss Exchange et doit courir du 9 avril 2021 au 23 mars 2022. Lors de l'assemblée générale du 24 mars 2022, ABB a l'intention de demander l'approbation des actionnaires pour annuler les actions rachetées.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.07%