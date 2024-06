Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: lancement de la plateforme d'automatisation OmniCore information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 10:14









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que sa division Robotics a lancé OmniCore, une plateforme d'automatisation intelligente 'plus rapide, plus précise et plus durable', visant à 'responsabiliser, améliorer et pérenniser les entreprises'.



La plate-forme OmniCore, fruit d'un investissement de 170 millions de dollars dans la robotique de nouvelle génération, doit permettre l'intégration complète des systèmes d'IA, de capteurs, de cloud et d'informatique de pointe pour créer le système le plus avancé et des applications robotiques autonomes.



'Grâce à notre développement de systèmes avancés, nos robots sont plus accessibles, plus performants, plus flexibles et plus mobiles que jamais', a commenté Sami Atiya, président de la division Robotique et automatisation discrète d'ABB. Zone commerciale.





