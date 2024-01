Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: lance une nouvelle suite numérique d'applications information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé ce matin le lancement d'une nouvelle suite numérique d'applications pour la surveillance et l'optimisation des treuils, baptisée 'ABB Ability Smart Hoisting'.



Selon ABB, cette nouvelle suite numérique constitue 'une étape importante dans l'ambition de l'entreprise de transformer la maintenance prédictive des treuils miniers'.



Cette solution présente de nouvelles fonctionnalités telles que la surveillance du système d'entraînement ABB et de nouveaux indicateurs de performance clés (KPI).



'ABB Ability™ Smart Hoisting est conçu pour améliorer considérablement la disponibilité, la fiabilité, les performances et la productivité des palans', résume la société.





