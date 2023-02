Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: lance un nouvel outil de sélection d'ASI information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 17:27









(CercleFinance.com) - ABB a lancé un outil de sélection d'ASI en ligne - selector.ups.abb.com - pour aider les organisations à identifier la solution d'alimentation sans interruption (ASI) qui convient à leurs besoins spécifiques.



Riccardo De Propris, spécialiste mondial des produits ABB, a déclaré : 'Plus que jamais, de nombreux sites envisagent l'installation d'un système ASI pour améliorer leur résilience en protégeant les réseaux informatiques internes et les données contre les problèmes de réseau électrique.'



L'outil numérique demande aux utilisateurs d'identifier leur pays, de choisir le type d'application, de préciser si des entrées et des sorties d'alimentation triphasées ou monophasées sont nécessaires, ainsi que leurs caractéristiques de charge.







Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.51%