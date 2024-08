Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: lance Trendex, un outil de dépannage et diagnostic information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - ABB a lancé Trendex, un nouvel outil dans sa plateforme ABB Ability Predictive Maintenance for Grinding (PMG), pour améliorer le dépannage et le diagnostic dans le traitement des minéraux.



Cette application cloud permet aux utilisateurs de visualiser les données de défaut en haute résolution, 3 secondes avant et 1,3 seconde après l'événement, en éliminant le besoin de connexion directe à distance.



Trendex fournit un accès quasi instantané aux données opérationnelles depuis tout appareil connecté à Internet, offrant ainsi des temps de réponse beaucoup plus rapides et une meilleure capacité de diagnostic.



Ce développement vise à réduire les temps d'arrêt imprévus, améliorer la rentabilité et soutenir la productivité dans les opérations de broyage.







