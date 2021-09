Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : lance le chargeur de voiture 'le plus rapide au monde' information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 10:07









(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui le lancement de Terra 360, présenté comme le chargeur de véhicule électrique (VE) offrant l'expérience de charge la plus rapide du marché. Cet équipement modulaire permet de charger simultanément jusqu'à quatre véhicules et délivre une puissance maximale de 360 kW, capable de charger complètement n'importe quelle voiture électrique en 15 minutes ou moins, assure ABB. Terra 360 sera disponible en Europe dès la fin de l'année puis dans les régions États-Unis, Amérique latine et Asie-Pacifique en 2022.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.61%