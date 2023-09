ABB: lance des débitmètres pour les industries information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 12:55

(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement des débitmètres avec une transmission de données plus rapide et plus fiable pour les industries de transformation.



Les nouveaux débitmètres réduisent le risque d'erreurs de transmission de données causées par des fluctuations ou des interruptions de puissance, fournissant des données précises et fiables en temps réel au système de contrôle.



La nouvelle fonctionnalité réduit le temps et le coût d'installation, et augmente la vitesse et la fiabilité de la transmission des données.



' L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les clients des industries de transformation est la nécessité de réduire la complexité et le coût d'installation et d'exploitation des instruments, de l'infrastructure et des systèmes de terrain. Les nouveaux débitmètres ABB CoriolisMaster et ProcessMaster dotés de ProfiNet avec Power Over Ethernet relèvent ce défi en fournissant une solution à câble unique ' indique le groupe.



' La surveillance et le contrôle à distance deviennent de plus en plus importants dans de nombreux secteurs ', a déclaré Harald Grothey, chef de produit mondial chez ABB.



' Les capacités de communication haut débit de ProfiNet avec une transmission de données rapide et fiable permettent aux opérateurs distants de prendre des décisions éclairées en temps réel, réduisant ainsi le besoin de se déplacer pour une assistance sur site '.