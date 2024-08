Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: lance de nouveaux débitmètres électromagnétiques information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 18:23









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir lancé sa dernière génération de débitmètres électromagnétiques, offrant 'une précision inégalée, une connectivité avancée et une flexibilité accrue pour les applications industrielles et utilitaires'.



Avec ce lancement, ABB simplifie son portefeuille de produits en se concentrant sur deux produits hautement polyvalents et avancés : ProcessMaster et AquaMaster.



' En intégrant haute performance, modularité et connectivité IoT, nous redéfinissons ce que les clients peuvent attendre des débitmètres, en leur garantissant le plus haut niveau de précision, de flexibilité et de connectivité pour leurs diverses applications', a commenté Amina Hamidi, Directrice Générale, Business Line Instrumentation, ABB Measurement & Analytics.





