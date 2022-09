Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: la Learning Factory industry 4.0 inaugurée à Berlin information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le chancelier allemand Olaf Scholz a visité hier le centre de formation d'ABB à Berlin pour inaugurer officiellement le bâtiment d'extension du centre. Le chancelier allemand a pu constater comment la 'Learning Factory Industry 4.0' d'ABB, dans ce nouveau bâtiment multifonctionnel, transforme les possibilités d'éducation et de formation des entreprises technologiques.



Au cours de sa visite, le chancelier a pu constater les avantages de la stratégie d'ABB visant à moderniser régulièrement ses deux centres de formation allemands de Heidelberg et de Berlin.



' Le centre de formation d'ABB est un véritable fleuron de notre formation duale mondialement respectée ', a déclaré le chancelier Olaf Scholz.

' C'est cet investissement dans la formation qui permet à ABB, d'innover et d'opérer de manière rentable en Allemagne, aujourd'hui et à l'avenir ', a poursuivi Peter Voser, président du conseil d'administration d'ABB.



Au cours de la nouvelle année de formation, 359 talents commenceront un apprentissage ou une formation en alternance chez ABB. Au niveau national, 1 153 jeunes sont en formation chez ABB, dont 789 sont formés pour environ 250 entreprises partenaires.





