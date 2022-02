Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: la filiale de turbocompresseurs renommée 'Accelleron' information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 10:54









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé mardi avoir rebaptisé sa filiale de turbocompresseurs 'Accelleron', avec l'objectif d'en finaliser la séparation avant la fin du premier semestre.



Dans un communiqué, le groupe d'ingénierie suisse précise qu'il a prévu de décider du sort de l'activité - projet de scission ou bien processus de vente - d'ici à la fin du mois de mars.



Quel que soit le scénario retenu, la séparation devra être bouclée avant la fin juin, souligne-t-il.



Les moteurs turbocompressés d'ABB - qui fonctionnent au diesel ou au gaz - sont notamment destinés aux navires et aux centrales énergétiques.



Dans ce métier, le groupe revendique une base installée de 180.000 unités, sa filiale ayant généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 750 millions de dollars pour un effectif de 2300 personnes.





