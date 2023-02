Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: la division E-mobility a levé 500 ME en quelques mois information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 11:15









(CercleFinance.com) - ABB annonce que sa division E-mobility, spécialiste mondial des solutions de recharge de véhicules électriques (VE), a levé pas moins de 500 millions d'euros depuis novembre 2022 grâce à la signature de plusieurs accords avec des investisseurs minoritaires.



Ces transactions représentent les dernières phases du placement privé d'actions nouvellement émises par ABB E-mobility avant son introduction en bourse.



La première phase de placement privé comprenait la participation du fonds d'actions stratégique à long terme Interogo Holding; de Moyreal Holding AG (' moyreal '), un gestionnaire de patrimoine suisse ; ainsi que la participation du Président d'ABB E-mobility, Michael Halbherr.



'Nous restons attachés à notre stratégie visant à coter séparément notre activité de mobilité électrique sous réserve de conditions de marché favorables. Dans le même temps, avoir de nouveaux coactionnaires d'ABB E-mobility est une reconnaissance de l'offre client de premier plan de l'entreprise et de sa place sur le marché', a indiqué Björn Rosengren, PDG d'ABB.







Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.79%